Dia Internacional da Mulher: 34º BPMI homenageia policiais pela garra e desempenho

As policiais militares do 34º Batalhão da Polícia Militar do Interior, sob comando da Tenente Coronel PM Soraya Corrêa Alvarez, foram homenageadas na manhã de quinta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher. Além da comemoração em alusão a data, as policiais receberam condecorações pelos serviços prestados em prol da população da região, que abrange 16 cidades.

A cerimônia, que ocorreu nas dependências no Batalhão situado na Av. José Gomes da Rocha Leal, foi conduzida pela 1ª Tenente PM Camila, que se emocionou ao dizer do papel da mulher na sociedade e também pela garra e dedicação das mais de 10 mil mulheres que compõem a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que muitas vezes se abdicam da própria vida, se preciso for.

A cerimônia foi regada de carinho, detalhes e com a presença de convidadas e algumas autoridades da cidade. Conforme as mulheres entravam no salão nobre do Batalhão, os policiais entregavam flores a cada policial mulher e convidada.

Durante a solenidade, além da entrega de certificados, algumas policiais receberam a Láurea do Mérito Pessoal, reconhecimento da Instituição em função da qualidade da prestação do serviço do Policial Militar. A Láurea em 5º Grau foi entregue à Cabo Claudia Souza e SD Talita Medeiros; Láurea em 4º Grau, Cabo Maria da Graça Marques e Cabo Isabele Teixeira e Láurea em 3º Grau, Cabo Vanessa Oliveira e Cabo Daniele Silva.

Ao final da cerimônia, a Ten. Coronel PM Soraya foi elogiada pela corporação por enxergar com justiça, respeito e honestidade o Batalhão da PM. A cerimonia seguiu com café da manhã no pátio do Batalhão.