II Festival Estudantil está com as inscrições abertas

As Secretarias Municipais de Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), e Educação, em parceria com a Diretoria de Ensino, estão com inscrições abertas para o II Festival Estudantil voltado para escolas públicas e particulares do município. O objetivo é promover o esporte e lazer entre as instituições.

As categorias são: Pré-mirim, alunos de 9 a 11 anos; Mirim, alunos de 12 a 14 anos; e infantil, alunos de 15 a 17 anos. As modalidades individuais são: atletismo, damas, judô, natação, tênis de mesa e xadrez. Já as modalidades coletivas são: basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

O Festival será desenvolvido em duas fases: NTERCLASSES, onde as escolas devidamente cadastradas realizarão suas competições internas, durante os meses de abril e maio, e INTERESCOLAR, onde as escolas inscrevem os estudantes/atletas que os representarão, nos meses de agosto e outubro.

Haverá premiação com medalhas aos trêsa primeiros colocados e as escolas que obtiverem maiores pontuações receberão troféus. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (11)4033-6667 ou (11) 4034-2822.

O Festival acontecerá de acordo com o cronograma:

Junho – inscrições dos estudantes/atletas que se destacaram na fase interclasses;

11 de Agosto – abertura do festival e início dos jogos de futsal;

18 de agosto – competição de natação e sequência dos jogos de futsal;

25 de agosto – competição de judô e jogos de basquetebol;

1 de setembro – jogos de damas e voleibol;

15 de setembro – jogos de xadrez e futsal;

22 de setembro – jogos de tênis de mesa e handebol;

29 de setembro – competição de atletismo;

6 de outubro – semifinais das modalidades coletivas;

20 de outubro – finais e encerramento do festival.