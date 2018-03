Nadadoras se preparam para mais uma edição do JORI

As nadadoras Regina Aguiar e Regina Romani, acostumadas com intenso ritmo de treinos, estão atualmente treinando na piscina do Ginásio Lourenço Quillici, de três a quatro vezes por semana para representar Bragança Paulista na modalidade, nos Jogos Regionais do Idoso (JORI).

Neste ano, o Município terá 12 atletas, entre homens e mulheres, disputando na natação. Elas treinam há quase dez anos e, no ano passado, conseguiram índices para os Jogos Abertos do Idoso-JAI. Neste ano, elas competirão em categorias diferentes, Regina Romani na classe C e Regina Aguiar, que já participou de uma competição internacional, representando o Brasil em Budapeste – Hungria, na classe B. As divisões das categorias são feitas por idade e as modalidades do JORI são 50 metros costas e 50 metros crawl.

Na próxima quinta-feira, 15, às 6h, ambas estarão na sede da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer e partem com destino a Limeira, onde participam da primeira competição, no mesmo dia. Já no dia 17, haverá uma competição da União da Natação Master do Interior – UNAMI, pela Federação.

Preparativos – Duarante a semana as equipes de vôlei adaptado e jogos de salão, acompanhadas do treinador Eloi Schleder, estiveram na Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus para realizar os exames e retirar o atestado médico obrigatório para a participação nos Jogos. Os atletas foram atendidos pelo Dr. José Rolando, que aprovou a participação de todos.

O atestado é exigido pela Secretaria Estadual do Esporte, Juventude e Lazer e Fundo Social de Solidariedade do Estado para as disputas das 14 modalidades. Nos próximos dias, os demais atletas também, deverão passar pelo mesmo procedimento.

A delegação bragantina tem cerca de 100 atletas e conta com o apoio da Secretarias Municipais da Juventude, Esporte e Lazer, de Saúde, de Ação e Desenvolvimento Social e Fundo Social de Solidariedade.