Município sanciona lei que autoriza arte urbana

Foi sancionada pelo prefeito Jesus Chedid a Lei nº 4608 que institui a Política Municipal de Incentivo e Desenvolvimento da Arte Urbana em Territórios da Cidade de Bragança.

De acordo com o artigo 2º, entende-se por arte urbana todas as expressões artísticas de valor cultural, sem conteúdo publicitário, a exemplo do grafite e pintura em murais, dentre outros.

Os territórios têm como objetivo: valorizar e difundir a arte urbana, incentivar ações locais em todas as regiões da cidade, apoiar coletivos de arte e simplificar procedimentos de autorização.

As intervenções artísticas em bens públicos dependerão de permissão ou autorização do Chefe do Executivo e não poderão ter cunho racista, preconceituoso, ilegal ou ofensivo a grupos religiosos, étnicos ou culturais.

As intervenções artísticas em bens particulares dependerão de autorização escrita do proprietário, com descrição da arte urbana autorizada.

A lei diz ainda que a arte deve ser realizada de forma individual, por grupos, entidades culturais e artísticas e organizações da sociedade civil.

A critério do Executivo, poderá haver exposição de obras em próprios públicos, por prazo certo e determinado, através da permissão de uso e por meio de requerimento dos interessados.