Iluminação pública: “Firma será travada nas responsabilidades”, diz secretário

O novo contrato da iluminação pública que está prestes a ser assinado com a empresa G.C. de Oliveira Rosado ME favorece a ação da Prefeitura no que se refere às formas de gerir a prestação dos serviços, fiscalizar e avaliar a prestação dos serviços. A explicação é do secretário municipal de Serviços, Aniz Abib Júnior (Anizinho), em entrevista concedida ontem.

“Diferentemente do modelo que vinha sendo aplicado, neste novo contrato estabelecemos critérios que devem ser cumpridos sob pena de serem aplicadas penalidades também previstas nos termos contratuais. Agora a firma ficará travada nas responsabilidades”, resumiu o secretário.

“A partir deste contrato, a empresa está obrigada, segundo o secretário de Serviços, a manter em circulação diária, três equipes de manutenção nas ruas. No contrato antigo herdado pela nossa administração, eram somente duas equipes. Selecionar e criar os meios de transporte, dois carros, para a equipe de fiscalização que tem o terceiro membro, um funcionário da secretaria. Antes a aplicação das multas ficava sujeita à avaliação do departamentos internos da Prefeitura, agora desburocratizamos, basta o não cumprimento das tabelas para a autuação”, enumera Anizinho.

Outras indicações feias pelo secretário e que também incomodam a população são os postes acessos durante o dia e/ou os apagados durante a noite. “Estabelecemos alguns critérios para isso. Se nossa equipe de fiscalização apontar ou a população indicar e constatarmos três postes apagados num mesmo local é caso de multa. Se comprovarmos três postes, em sequência, acesos durante o dia, mais multa. Além disso, a empresa está obrigada a nos apresentar relatórios mensais de atendimento contando data, local, horário e o tipo de avaria. Caso contrário temos outro elenco de penalidades”, enfatiza.

A data da assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço ainda não foi marcada, mas de acordo com o secretário é pra breve. O contrato tem validade de 12 meses.