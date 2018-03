Praças centrais: Empreiteiro na mira do secretário de Obras

O empreiteiro Rodrigo Cordaro, da Lettieri Cordaro Ltda., está na mira do secretário municipal de Obras para que ele dê continuidade às obras de reforma e paisagismo das praças Raul Leme e José Bonifácio, Centro. Um ultimato em forma de notificação foi enviado ao empreiteiro na tarde de quinta-feira, 8 alertando-o das consequências.

No mesmo dia da notificação, a GB publicou a manchete: “Praças Centrais: Empresa se nega a dar informações sobre o abandono de obras”, onde Rodrigo Cordaro, através de sua assessoria disse, arrogantemente, que não faria declarações e que a redação procurasse a Secretaria Municipal de Obras. A empreiteira Lettieri Cordaro Ltda., foi contratada pela Prefeitura em 27 de junho de 2017 e a ordem de serviço dada no final do mesmo ano.

Em entrevista na manhã de ontem, o engenheiro Paulo Armando, secretário de Obras, disse que não perdoará qualquer descaso com o projeto e que as punições virão se as obras não continuarem. “Já esgotamos todas as formas de diálogo. Não podemos fazer mudanças muito representativas no projeto sob risco de perdermos o recurso que custeia o projeto. Sendo assim, as obras deve continuar, caso contrário vamos multar e tomar providências para inviabilizar outros contratos entre a Lettiere Cordaro Ltda., com a Prefeitura de Bragança Paulista”, sentenciou.

O histórico dos contratos de obras na cidade é recheado de situações semelhantes a esta das praças centrais. Um caso emblemático foi a reforma e ampliação do prédio do Fórum local que durou cinco anos, sendo o prazo inicial de 360 dias. Em visita às obras, no ano de 2012, a secretária estadual de Justiça e Defesa da Cidadania Eloísa de Sousa Arruda disse que o atraso nas obras públicas são comuns devido à Lei 8.666, das Licitações, determina que a contratação seja pelo menor preço. As empresas, para ganhar a licitação, “mergulham” com preços baixos, não conseguem levar a obra pedem reajuste de valores e de prazos. “A conduta diante destas empresas deve ser de instalação de inquéritos policiais porque a nosso ver esta conduta é um crime”, disse.

Nas cláusulas contratuais B, b4 e C, no caso de interrupção por mais de cinco dias das obras, sem justificativa, a contratada será multada em 10% do valor global do projeto; multa de 20% no caso de abandono. O projeto está orçado em R$ 267.192, 47.