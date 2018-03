Praça 9 de Julho: Obras viárias recomeçam com alterações em projeto

A empresa FBF Construções e Serviços Eireli – EPP, responsável pelas obras viárias e de urbanização da Praça 9 de Julho, começou na quarta-feira, 7, os trabalhos no local. Os serviços começaram pela abertura de caixa para pavimentação, retirada das guias, sarjetas e calçadas da via que será alargada.

No mês de fevereiro a secretaria de Serviços preparou o local para a empresa, com a retirada das árvores, bancos e paralelos das muretas que estavam na área onde haverá a ampliação da faixa de rodagem.

Segundo o Executivo, o intervalo entre os serviços realizados pela Prefeitura e o início das obras ocorreu devido a revisão no projeto à pedido de comerciantes da região da Praça 9 de Julho.

A revisão contemplou a expansão da área de estacionamento, oferecendo mais de 20 vagas em um bolsão de estacionamento à 45°, além do aumento da faixa de rolagem no viário que passa em frente aos estabelecimentos comerciais.

Além disso, as adequações também foram necessárias para que o projeto viário convergisse com as mudanças viárias previstas nas imediações do Lago do Taboão.

Com o avanço das obras, após as mudanças viárias e acomodação semafórica, haverá alterações nos pontos do transporte público coletivo. Com a conclusão das modificações no local, o ponto de parada de ônibus da Praça 9 de Julho – localizado hoje na altura da Maria Fumaça – será destinado apenas às linhas intermunicipais. Sendo assim, o ponto das linhas circulares urbanas naquela região será transferido para a Rua Tupi.

O projeto completo prevê o estreitamento da praça no lado da av. dos Imigrantes para que a via seja duplicada, melhorando o fluxo de veículos. A praça terá um espaço de circulação e vivência com canteiros e bancos em sua extensão, melhorando a interação com o comércio local. Permitirá a instalação de uma futura ciclovia e também trará um amplo espaço de convivência. As obras devem custar R$ 599.679,09.