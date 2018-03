Com promoção, Bragantino espera casa cheia para decisão

Braga e São Caetano se enfrentam amanhã no Nabizão e diretoria banca promoção para lotar o estádio

Na dependência de um tropeço do Ituano, que enfrenta o Palmeiras, o Bragantino entra em campo amanhã diante do já classificado São Caetano, para se qualificar à próxima fase do campeonato. A equipe está um ponto atrás da equipe de Itu. A partida acontece no Nabizão, às 17h.

A pressão será maior para o Bragantino, que deve ter a casa lotada para o confronto. A diretoria, através o presidente Marco Chedid e do vice-presidente Luiz Arthur Chedid, bancou mais uma promoção, desta com alvo no público feminino. Aproveitando o mês das mulheres, a diretoria inovou e elas não pagam ingresso. Homens também não ficaram de fora e tem a possibilidade de pagar R$5 pela meia-entrada.

Para a partida o técnico Marcelo Veiga não poderá contar com o centroavante Matheus Peixoto, que sentiu uma torção no tornozelo, e ainda passa por tratamento. Miguel deve ser o titular, ou até mesmo Ítalo, que entrou na segunda etapa contra a Ferroviária anteontem. Veiga também tem a baixa do lateral esquerdo Fabiano, que tomou o terceiro amarelo, e não estará em campo. Para seu lugar deve ser escalado Gerley, que vem atuando mais adiantado como ponta esquerda. No ataque, Anderson Ligeiro deve pintar na vaga de Gerley. No meio campo, Danilo Bueno pode entrar no lugar de Vitinho, que acusou cansaço excessivo na partida contra a Ferroviária.

A provável escalação do alvinegro: Alex Alves, Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Gerley; Adenilson, Willian Schuster e Danilo Bueno (Vitinho); Anderson Ligeiro, Léo Jaime e Miguel (Ítalo).

A partida marca o reencontro dos bragantinos com o ex-jogador Pintado, que comanda o São Caetano e que, até assumir a função no time do ABC, assistia a todos os jogos do Braga, conhecendo bem o estilo do Massa Bruta.

Empate – Em partida apática, o Bragantino empatou, sem gols, com a Ferroviária, anteontem, na Arena Fonte Nova, em Araraquara. O resultado joga a definição do segundo colocado do grupo A para amanhã. O Braga decide em casa, precisa vencer o São Caetano e torcer para que o Ituano não vá além de um empate contra o Palmeiras, que é o líder geral da competição. A partida será no estádio Novelli Júnior em Itu.

No jogo, o Bragantino entrou fechado e apostando na estatura de seu centroavante Miguel, para aproveitar os contra-ataques e jogadas de bolas aéreas. A Ferroviária, por sua vez, não conseguia furar o bloqueio imposto pelo sistema defensivo do Braga, que, ao lado do São Bento, ocupa o posto de melhor defesa da competição com apenas sete sofridos. No primeiro tempo o Braga quase não criou jogadas de perigo, já a Locomotiva chegou várias vezes, porém esbarrava nas boas defesas de Alex Alves. Na etapa complementar o Bragantino ajustou a marcação e continuou apostando nos contra-ataques. Mas enquanto saia para atacar, a Ferroviária aproveitava os espaços e contra-atacava, sem conseguir superar o goleiro Alex Alves. Nem uma cobrança de falta de Diogo Matheus, no ângulo, passou pelo “paredão” Alex Alves. Pelo Braga, o chute de Vitinho parou nas mãos do arqueiro Tadeu e o cabeceio do zagueiro Guilherme Mattis, parou na trave.