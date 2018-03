Falta de consenso entre empresas coloca população em risco

Os problemas no trânsito da Alameda 15 de Dezembro evidenciam a falta de um projeto viário, ausência de estudos de impacto de vizinhança e nenhum diálogo entre os engenheiros do Comercial Esperança com a Prefeitura e a Energisa, concessionária dos serviços de energia elétrica em Bragança Paulista e região.

Em resposta às solicitações, a concessionária de energia elétrica explicou ter notificado os empreendedores donos supermercado sobre a necessidade de desenvolver projetos simultâneos para que situações de conflito não ocorressem. Agora, pouco menos de uma dúzia de postes fincados no asfalto restringem a pista. Com isso o alto fluxo de veículos circulando sem ordem por falta de engenharia viária fazem do cruzamento um local perigoso.

O ponto de conflito gerado, pela falta de consenso, está à beira de um colapso que seconfirmará assim que chegar a Expoagro e Festa do Peão no mês de abril. Leia matéria na integra clique aqui