Supermercado Esperança: Empresas não se entendem e postes continuam no meio do caminho

A expectativa otimista de que os postes que ficaram no meio do caminho, no cruzamento da Alameda 15 de Dezembro e Avenida Dr. José Adriano Marrey Júnior, na construção do atacarejo Comercial Esperança, seriam removidos até 1º de abril conforme amplamente divulgado, está frustrada. A remoção tem que ser feita num acordo entre a Energisa e a Tebas Empreendimentos e Participações Ltda, proprietária do supermercado, mediante pagamento das despesas.

As duas empresas, segundo informa a Prefeitura, não se entendem. Por isso foram notificadas em duas ocasiões, no início do mês e nessa última semana. A reportagem da GB também, em fevereiro último, fez esta mediação e a resposta da Energisa denotou que houve uma série de erros no projeto de construção do supermercado. “A Energisa Sul-Sudeste apresentou o projeto de orçamento para readequação da rede de distribuição, no dia 26 de dezembro de 2017 e aguarda a contratação da obra, para que possa efetuar programação dos serviços no local, processo que compreende a aquisição de material, contratação de mão de obra, agendamento dos desligamentos programados para os serviços e manobras, adequação dos postes, no sistema elétrico”, afirmou.

A Prefeitura segundo consta não pode fazer o serviço devido à complexidade da tarefa e a Tebas Empreendimentos não se manifesta quando solicitada. A notificação dessa semana, editada pela Energisa, depois de um encontro de decisões no Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, abre um prazo de 15 dias para que seja aceito o projeto e orçamento de R$ 89,6 mil para o custeio das obras ou retorne a calçada no modelo original.

No artigo 24º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o Município tem 21 itens de responsabilidades a cumprir e fazer cumprir, no que se refere à legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário, entre outros.Neste momento, a Prefeitura está no centro deste debate. Isto porque foi de lá que saíram as autorizações para a obra que começou na gestão passada do ex-prefeito Fernão Dias. O impacto para os usuários da via e moradores dos arredores é difícil de mensurar.