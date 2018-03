Fatec abre prazo para reduzir taxas do vestibular 2018

Desde ontem está aberto o prazo para solicitar a isenção total ou redução de 50% na taxa de inscrição para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo para o segundo semestre de 2018. O prazo se encerra às 15h00 do dia 5 de abril.

A assessoria de imprensa da Fatec adianta que é possível pleitear os dois benefícios, desde que os candidatos atendam aos requisitos determinados para cada finalidade. “Neste caso, é preciso fazer duas inscrições. Os candidatos devem preencher o formulário específico, disponível no site www.vestibularfatec.com.br e anexar os documentos comprovatórios”, explica.

A resposta à solicitação será divulgada no dia 8 de maio somente pela internet.