SEMJEL marca presença no Congresso Técnico do JORI

No início da semana a chefe da divisão de Juventude, Sandra Teixeira, representou a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer no Congresso Técnico dos Jogos Regionais do Idoso, no Teatro Municipal Nair Belo, em Limeira. No evento foram sorteadas as 14 modalidades e a ordem de apresentação da “coreografia”, categoria de abertura dos jogos. Os Jogos serão realizados entre 14 e 18 de março, com atletas maiores de 60 anos, da 4ª região, abrangendo 60 cidades do Estado.

A delegação bragantina será representada por mais de 100 pessoas, que participarão das 14 modalidades do JORI: atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, truco, tênis e tênis de mesa, vôlei adaptado e xadrez.

Acompanhada dos professores Marcos Lima e Marcelo Lima, aproveitaram para conhecer as instalações da Escola Municipal Professor José Justino Castilho, que será o alojamento dos atletas e dirigentes de Bragança Paulista durante a competição.

Coreografia – A modalidade abrirá o primeiro dia dos Jogos, em 14 de março. A equipe bragantina será a 23ª a se apresentar no Ginásio de Esportes “Vô Lucatto”, bairro Parque da Cidade. Sob supervisão da coreógrafa e dançarina Carol Hafsa, a equipe de 12 pessoas (dez mulheres e dois homens), realiza ensaios no Ginásio Municipal Dr. Lourenço Quillici, toda sexta-feira. O tema apresentado será “Os Atemporais”, na qual mostrarão que não foram afetados pelo tempo e se apresentarão com muita alegria e vitalidade.

Nesta sexta-feira, 9, a equipe ensaiará com o figurino que será utilizado na competição. Na véspera da disputa, terça-feira, farão uma passagem no local da competição, das 18h40 às 19h, a fim de familiarizarem com o local.

A abertura da competição contará com a presença de diretores, autoridades e a primeira-dama do Estado de São Paulo, Lu Alckmin.