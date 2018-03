Bruno Gayer é tricampeão por categoria na Descida das Escadarias de Santos

No último domingo, 4 de março, o atleta bragantino de Downhill urbano (DHU), Bruno Gayer, estreou com vitória na categoria Master A, na 16ª edição da Descida das Escadas de Santos, no Morro do Pacheco. Com tempo de 1:06.732, ele consagrou-se Tricampeão da prova, mostrando-se um forte candidato aos títulos nacionais e internacionais deste ano.

Foram 514 degraus, 600 metros e um desnível de 143 metros (equivalente a um prédio de 45 andares). Participaram aproximadamente 80 atletas de países como Equador, Chile, Colômbia e Espanha.

“Fiz uma descida mais conservadora e tive poucos erros, no final da descida senti a bicicleta travar o pedal, mas no final deu tudo certo. Estou muito feliz de subir no lugar mais alto do pódio novamente, ano passado cai nesta pista e logo no começo deste ano tive outro acidente em São Roque, então esse título é uma superação para mim”, revelou Gayer.

Na categoria de elite houve transmissão ao vivo no programa Esporte Espetacular. Os vencedores foram o brasileiro recordista Gabriel Giovannini, com tempo de 56s435, Lucas Borba, com 57s302, e Bruno Silva, com tempo de 58.041. Em quarto lugar ficou Wallace Miranda, com 58.355, e em quinto, Frederico Vieira, com 58.602. Desde 2009 um brasileiro não vencia o desafio.

Na categoria feminina a catarinense Bruna Ulrich foi campeã da prova com 1:15.659, seguida por Patrícia Loureiro com 1:32.256 e Amanda Dutra em 3º com 1:35.813.

O evento e Bruno Gayer foram patrocinados pela Busca Vida. Ele corre pela equipe Hill Line e conta com os patrocínios da Tecnobike, Porteira Grill, NFL Sports, Box Nutrition, Belifarma, Nutricionista Isabelle Tafuri, Jambike, CEAL, Centro de Endoscopia Cenise Gayer e T2K.