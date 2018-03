Bragantino bate Ponte Preta e volta para zona de classificação

O Clube Atlético Bragantino bateu a Ponte Preta por 1×0, na última segunda-feira, 5, em partida válida pela 10ª rodada do Paulistão, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Braga propôs o jogo e o gol da vitória foi feito por Matheus Peixoto com assistência de Vitinho.

O duelo entre os Alvinegros começou uma breve confiança da Ponte Preta, quando Renan Fonseca cabeceou e a bola acertou na trave. As defesas de Alex Alves e as infiltrações de Matheus Peixoto foram destaque do primeiro tempo, e foi assim até o gol sair: Vitinho chutou para Matheus Peixoto que recebeu na grande área e mandou para as redes na saída do goleiro Ivan.

Depois do gol o Braga fechou a defesa, a Ponte pressionou mas a zaga foi eficiente e conteve os avanços da Macaca.

No final do primeiro tempo Peixoto torceu o tornozelo direito e deixou o campo dando espaço para Miguel no início do segundo. No segundo tempo o Braga continuou fechado e a insegurança e nervosismo da Ponte Preta fizeram com que o gol não saísse.

A vitória garantiu ao Braga o retorno na zona de classificação e retomada da vice-liderança do Grupo A, mas foi ultrapassada pelo Ituano, que saiu vitorioso em partida contra o São Bento, na última terça-feira. A Ponte Preta revoltou sua torcida ao manter jejum de seis jogos e amarga a terceira posição do Grupo B.

Os escalados foram Alex Alves, Evandro, Juliano, Guilherme Mattis, Fabiano, William Schuster, Adenilson, Vitinho, Léo Jaime, Matheus Peixoto e Gerley. No banco estavam Farley, Júnior Goiano, Patrick, Danilo Bueno, Rodrigo, Ítalo, Miguel, Artur e Anderson Ligeiro.

O Bragantino volta em campo hoje, às 17h, em Araraquara, contra a Ferroviária. A Ponte irá encarar a pressão do RB Brasil, também nesta quinta-feira, às 21h30.