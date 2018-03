Braga x São Caetano: Mulheres terão entrada gratuita, homens pagam R$5

No jogo deste domingo, 11, o Bragantino entrará em campo às 17h, contra o São Caetano, pela 12ª rodada do Paulistão e traz uma promoção imperdível para o torcedor. A diretoria banca mais uma promoção e mulheres terão entrada gratuita, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, e os homens pagarão apenas R$ 5,00 (meia entrada).

No intervalo haverá apresentação especial do cantor Ricardo Bertin e sorteios de camisas e bola oficial do jogo autografada. Todos que comprarem ingressos irão concorrer aos prêmios. Os cupons para os sorteios serão entregues no ato da compra, quem tem o Pacote de Ingressos do Paulistão está participando automaticamente.

Para Luiz Arthur Chedid, a presença do torcedor bragantino é de suma importância, a intenção é trazer a família para o estádio e resgatar os bons momentos do clube na década de 90. “Recebemos bastante demanda e solicitações que o preço do ingresso está caro, então toda diretoria se sensibilizou, porque entendemos que a torcida é importante. Por isso vamos pagar o ingresso da mulher, com isso vem os filhos, e os maridos”, disse em entrevista à emissora de rádio 102 FM.

A medida foi adotada para trazer o torcedor para o estádio, e tem funcionado. Na partida contra o Vitória, pela 3ª fase da Copa do Brasil, o Braga obteve um número recorde na temporada, de 4.091 pessoas nas arquibancadas, que ajudaram a motivar o elenco. “Estamos reconstruindo o clube com ajuda da torcida, porque sem a torcida, o Bragantino não é nada. O clube depende da cidade, assim como a cidade depende do Bragantino, porque a gente sabe que o clube leva o nome da cidade para o Brasil inteiro”, finalizou.

Para entrar no estádio as torcedoras podem se dirigir direto para as catracas, onde serão aguardadas por fiscais que entregarão o ingresso. As vendas para os demais estão sendo feitas na secretaria do clube. Para mais informações, acesse a página oficial do Clube Atlético Bragantino no Facebook: https://www.facebook.com/bragantino/.