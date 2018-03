Hoje tem Braga x Ferroviária, no Fonte Luminosa

Hoje, às 17h, o Bragantino enfrentará a Ferroviária, no estádio Doutor Adhemar de Barros, arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Enquanto o Braga busca a vice-liderança do Grupo A, a Locomotiva, na quarta posição do Grupo C, tentará obter três pontos para deixar a lanterna do grupo.

O Massa Bruta vem de uma vitória contra a Ponte Preta, em Campinas, e entrará em campo no embalo por quatro vitórias consecutivas, para bater a Locomotiva. A Ferroviária, por sua vez, empatou por 2×2 contra o Mirassol e buscará quebrar o jejum de três partidas sem vitória.

Sobre a partida, o técnico Marcelo Veiga disse na manhã de ontem que para manter a sequência de vitorias a equipe precisa manter a humildade e jogar compacta como vem fazendo nas últimas rodadas. Ciente das dificuldades de jogar fora de casa, o treinador coloca a responsabilidade em cima do adversário. “O Campeonato Paulista é difícil, a obrigação de ganhar é da Ferroviária mas nós vamos pressionar. A equipe tem que ser inteligente, pé no chão, propor o jogo e buscar o resultados”, afirmou.

Veiga conta com mais uma baixa para a partida. Autor de quatro dos oito gols do Bragantino no Paulistão, Matheus Peixoto, não viajou para Araraquara por conta da torção no tornozelo direito no jogo contra a Ponte. O treinador ainda não sabe quem substituirá o atacante mas tem três opções em mente: Anderson Ligeiro, Ítalo e Miguel.

Se mantido o esquema tático das últimas partidas, é provável que o treinador utilize Miguel pelas características de referência semelhantes à de Matheus Peixoto. Porém, a entrada de Ítalo agrada o treinador bem como a de Ligeiro.

Nas últimas partidas, Marcelo Veiga tem utilizando o esquema 4-3-2-1, com Peixoto centralizado como referência. Uma possível entrada de Ítalo ou Ligeiro podem fazer o treinador a mudar o esquema tático com dois homens no ataque. Já que ambos são atletas que atuam mais pela beirada do campo.

A provável escalação do Massa Bruta deverá ser Alex Alves; Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis, Fabiano; William Schuster, Adenilson, Vitinho; Léo Jaime, Gerley e Miguel (Ligeiro/Ítalo).