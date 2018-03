Unidas Somos Mais Fortes: Comemoração pelo Dia Internacional da Mulher tem agenda diversificada

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nesta quinta-feira, 8 de março, uma ampla programação de atividades está organizada sob o slogan: “Unidas somos mais fortes”. Os eventos acontecem simultaneamente na Praça Raul Leme, no CILES do Lavapés, no Ginásio Rubens Batazza, na Planejada II, nos Postos de Saúde e no Bragança Garden Shopping. Programação será aberta às 9h00, na Praça Raul Leme, centro. Em seguida um breve Workshop sobre violência Contra a Mulher; 10h00 Show de Sertanejo Universitário, com a dupla Dumara e Hanna; 11h00 Aula de Zumba, da Academia Quality Club, Profª Jessica Brajao; 12h00 Zumba, com o professor Alexandre Vianna – Zin Xandy Vianna; 14h: Aula de Zumba, com a professora Zin Anelise Barrese; 15h00 Orquestra de Violinos, com o Maestro Roberto Marin ; 16h00 Encerramento do evento. No CILES Lavapés a agenda també será aberta ás 9h00 Aula de alongamento para mulheres, com a Profª Márcia Dubard; 10h00 Aula de Zumba, com a Professora Márcia Dubard. Programação Rubens Batazza, Planejada II: 13h00 Voleibol feminino, com o professor Márcio Facione; 14h00 Aula de dança com a equipe do Posto de Saúde da Planejada II, com atividades voltadas a saúde preventiva.

No Bragança Garden Shopping, a comemoração pelo Dia das Mulheres começa às 18h30 com apresentação de Dança do Ventre e Dança Árabe; 20h00 desfile de moda Outono/Inverno, com várias marcas. Após o desfile, segunda sessão de Dança do Ventre da Escola Yalla Cultura e Dança Árabe e o Prêmio Mulher Garden.

Nos postos de saúde municipais, as equipes de atendimento se mobilizarão para a partir das 8h00 realizar testes rápidos, palestras sobre DST, métodos contraceptivos, Câncer do colo uterino e de mama. A mesma programação com pequenas alterações será cumprida tanto nos postos de saúde do perímetro urbano quanto zona rural.