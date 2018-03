Invasão na Planejada II tem chancela de órgão ambiental do estado

A tentativa de usurpar áreas públicas, no Conjunto Habitacional Cidade Planejada II, tem o carimbo oficial da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O proprietário, Ussein Chaime, conseguiu uma licença para a obra através da internet no sistema informatizado Via Rápida Ambiental (VRA), disponível para o público desde 29 de dezembro de 2017.

A informação é do secretário municipal do Meio Ambiente, Alexandro de Morais. Segundo ele, em contato telefônico, na manhã de ontem, a licença online foi emitida em 2 de março. “Então tudo que foi construído antes deve ser derrubado. O dono do muro já tem três notificações para interrupção das obras, contudo, ele protocolou um recurso na Prefeitura que está em análise. Além disso, a Secretaria de Obras deve nos entregar nos próximos dias o laudo topográfico que indicará quanto de terras públicas foram cercadas. Com este material em mãos sairemos da esfera administrativa para um ação objetiva”, explicou.

A obra do muro foi interditada na sexta-feira, 2 de março conforme informou a fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, porém, as obras continuam e o muro atingiu os 50 metros. Além da autuação pela tentativa de se apropriar de terras alheias, o autor Ussein Chaime, cometeu crime ambiental por acumular entulhos da construção em área de preservação.

Foram diversas as denúncias sobre ato de apropriação indevida das terras, localizadas à Rua Argemiro Rocha de Moraes, conhecida estrada ‘Marco Polo’, imediações da Rodovia Capitão Bardoíno (SP-008), estrada Bragança/Socorro.

No meio do cercado estão uma viela sanitária e acesso aos lotes residenciais, toda a área de preservação das margens de um ribeirão e a faixa de terra reservada para a construção de uma avenida marginal, rende à estrada Bragança/Socorro.

A impotência do poder público diante das possibilidades de defesa do invasor causa indignação nos moradores daquela região quando assistem a materialização dos planos do invasor.

Via Rápida Ambiental – O Portal do Licenciamento da Cetesb oferecea possibilidade de o empreendedor obter o licenciamento ambiental simplificado de sua atividade comercial ou industrial, de forma rápida e gratuita está disponível desde o fim do ano passado. Desta forma, empreendimentos considerados de baixo risco ou alto risco passível de simplificação que, antes, eram encaminhados para o rito ordinário do licenciamento devido à necessidade de intervenções em áreas de recursos naturais, poderão obter o documento pela via eletrônica com maior agilidade.