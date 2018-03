Vereadores apontam problemas em sessão de cinco horas

Assuntos diversos foram abordados na sessão ordinária desta semana, da Câmara Municipal, que levou cerca de cinco horas. A sessão iniciou com cobranças em relação as obras paradas da Praça 9 de Julho e praças centrais. Segundo informações do Executivo, em relação a Praça 9 de Julho o motivo da paralisação é porque a empresa licitada pediu aditamento de valor e a Prefeitura estaria analisando novamente o contrato.

Em seguida a Tribuna Livre foi utilizada por Martinho Nobre dos Santos, sobre a sub-sede da Confederação Brasileira de Atletismo em Bragança, que está sendo construída na Rod. Alkindar Monteiro Junqueiro. A sub-sede atenderá jovens de Bragança e contará com parceria com o curso de Educação Física da Fesb e possivelmente com os cursos de Fisioterapia e Medicina da Universidade São Francisco. A segunda inscrita foi Assunção Santos, sobre 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para Bragança.

Antes das longas manifestações dos vereadores na Tribuna, o único projeto em votação foi apreciado. O projeto que concede título de Cidadão Bragantino ao dirigente regional de ensino, Adilson Condesso, foi aprovado por unanimidade.

Iniciados os debates, foram abordados assuntos relacionados a necessidade de melhorias no bairro Boa Vista dos Silva; falta de funcionários no Posto de Atendimento ao Trabalhador-PAT, o que tem acarretado em enormes filas de espera para atendimento; e falta de ações e políticas para mulheres.

Em relação aos terrenos particulares abandonados pelos proprietários, foi ressaltado que a partir de agora o prejuízo pode ser até três vezes maior. A Prefeitura contratou empresa para fazer a limpeza desses terrenos e o custo, por metro quadrado, será de R$5,30, além do proprietário ter que pagar 20% de taxa administrativa, que consta na lei.

Sobre acessibilidade em estabelecimentos comerciais, foi dito que a Prefeitura está prestes a regulamentar a lei.

Também foi retomando o assunto sobre as invasões e ocupações irregulares na região do Parque do Caetê, ao longo da Rodovia Fernão Dias, que já estão sendo analisadas pela Divisão de Regularização e Parcelamento do Solo (Resolo). Por fim, pediram providências em relação ao transtorno às sextas-feiras em frente ao Cemitério Municipal, onde ocorrem aulas de auto-escolas. O local fica interditado e tomado por carros, motos e circulação de alunos. Segundo os vereadores, o prefeito Jesus Chedid já solicitou que não haja mais aulas em frente ao Cemitério e que novo local deve ser providenciado pelas escolas e Detran, para dias de provas.