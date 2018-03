Parque ecológico: Lentamente são retomadas as obras às margens do Lago do Moinho

A obra de instalação de um parque ecológico e a construção da sede para o Espaço de Convivência para Crianças em situação de risco (ECOA), às margens do Lago do Moinho, foi retomada depois de meses parada. Os poucos trabalhadores se movimentam no pátio de obras e agora o projeto tem identificação, a placa do governo do Estado de São Paulo, fonte do dinheiro, para identificar o projeto.

A obra está sendo desenvolvida rente à Rodovia João Hermenegildo de Oliveira, Variante do Guaripocaba, via sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A prefeitura foi indagada várias vezes para explicar o porquê da demora em realizar o projeto, mas as respostas não chegaram.

A ordem de serviço para o desenvolvimento do projeto foi assinada no dia 5 de outubro do ano passado. Desde então, a expectativa em torno da obra tem aumentado.

A região, de rara beleza, é conhecida pelo intenso tráfico, consumo de drogas e pela prostituição. Mas agora com o projeto de um parque ecológico e a sede do Ecoa esta fama deve se reverter.

O projeto orçado em pouco mais de R$1,8 milhão deve ser iniciado nos próximos dias. O recurso é do Fundo de Interesse Difuso (Fid), órgão ligado à Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. O convênio com o FID foi assinado em junho de 2016 com vigência de 24 meses, ou seja, até junho 2018.

Este projeto é um dos 18 aprovados em 2010 para receber recursos do Fid, entre outros de 100 cidades paulistas. Somados, os projetos totalizavam recursos no valor de R$ 15.247.245,94.