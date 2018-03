praças centrais: Empresa se nega a dar informações sobre abandono de obras

A direção da Construtora Lettieri Cordaro Ltda., se recusa a dar informações dobre o porquê abandonou as obras das praças Raul Leme e José Bonifácio, no Centro. A empreitada foi interrompida para os eventos do carnaval, na primeira quinzena de fevereiro, e não foram retomados. Vários contatos com a Prefeitura foram estabelecidos, mas não houve respostas.

Diante do silêncio da Prefeitura e das várias perguntas sobre as obras nas praças centrais, na manhã de ontem, a reportagem da GB fez contato com a assessoria de Rodrigo Cordaro, da Lettieri Cordaro, em São Paulo, via telefone. A secretária disse que ele não estava e perguntou qual o motivo do contato, lhe foi explicado que o nome dele e assinatura figuravam no contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Bragança Paulista. Ela pediu os contatos da redação para resposta.

Menos de uma hora depois, a secretária retornou a ligação e num tom ríspido a presentou a lacônica resposta: “As perguntas devem ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Obras, ele (Rodrigo Cordaro), não tem nada a declarar”.

Ocorre que nas cláusulas contratuais B, b4 e C, no caso da interrupção por mais de cinco dias das obras, sem justificativa, a contratada será multada em 10% do valor global do projeto; multa de 20% no caso de abandono. O projeto de revitalização está orçado em R$ 267.192, 47.

A demandas enviadas à assessoria de imprensa do Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, continuam em aberto aguardando as respostas dos setores competentes.