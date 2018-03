Município sedia primeira etapa Circuito Paulista de Futebol de Mesa

No último final de semana, Bragança foi sede da primeira etapa do Circuito Paulista de Futebol de Mesa, 1º PRO 2018, no Clube de Regatas Bandeirantes.

O Município foi escolhido pela Federação Paulista de Futebol de Mesa (FPFM) pelo segundo ano consecutivo como sede da primeira de oito etapas ao longo do ano. As categorias diversificam entre adultos e master. O clube recebeu 160 participantes, divididos em 17 clubes do estado, 7 da capital e 10 do interior. O destaque de botonista foi de Thiago Machado, que conquistou a 4ª colocação na disputa da segunda divisão, no sábado.

No dia 18 de março, domingo, a equipe do Bragantino jogará em São Paulo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Paulista de Futebol de mesa.

Aos interessados, os treinos são realizados todas às terças-feiras, a partir das 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, e todos estão convidados para participar ou conhecer a modalidade de Futebol de Mesa.

A equipe de Futebol de Mesa do Bragantino conta com o apoio da Prefeitura da Estância de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, nas competições.