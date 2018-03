Sessão tem apenas um projeto para votação

Apenas um projeto consta na pauta de votação da sessão de hoje, da Câmara Municipal. Na ocasião será votado o Projeto de Decreto Legislativo 1/18, que concede o título de Cidadão Bragantino a Adílson Moreira Condesso, dirigente regional de ensino. Condesso é natural de São Paulo e tem sua vida ligada ao magistério público. Foi dirigente regional de ensino de Bragança entre 2005 e 2006, voltando a assumir o cargo em 2017. Antes de voltar a ser dirigente, em 2017, trabalhou como secretário municipal de Educação. A votação será em turno único.

A sessão conta também com duas participações na Tribuna Livre. Martinho Nobre dos Santos, assessor da presidência e coordenador do CNDA (Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo), irá apresentar a sub-sede da Confederação Brasileira de Atletismo em Bragança. Na sequência, Assunção Santos fará uma sensibilização sobre o alcance do ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável).

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal (Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Jardim América), podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.