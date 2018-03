Concessionária observa aumento nos pousos e decolagens

O Consórcio Voa SP, que administra o Aeroporto Arthur Siqueira desde o ano passado, observou que as mudanças empreendidas têm incidido no aumento no número de voos. “Em comparação com Janeiro de 2016 e 2017, houve um aumento significativo de voos. Foram 2.292 pousos e decolagens em 2016, 1.402 em 2017 e 3.856 em 2018”, anunciou a assessoria de imprensa do consórcio.

Sobrea as obras de remodelação do aeroporto, a assessoria de imprensa do Voa SP adiantou que existem alguns termos no contrato que dosa o desenvolvimento dos projetos. “As obras ainda não foram iniciadas pois contratualmente ainda não temos permissão. O que fizemos foram pequenos reparos e aquisições somente”, informou.

“O que fizemos até agora foi a regularização da iluminação de pátio, reparo em circuito de comando, regularização da iluminação do terminal com LED/lâmpada compacta, revisão e corretiva dos grupo geradores de energia, conservação de áreas verdes operacionais e a substituição de velame (cone da biruta). Temos outros reparos a serem feitos, que estão em processo de orçamento/aprovação”, explicou.

O Aeroporto de Bragança Paulista deverá receber inicialmente investimentos de cerca de R$ 12 milhões. Essa é a primeira vez que aeroportos estaduais de São Paulo serão administrados pela iniciativa privada. A concessão prevê que ao longo dos 30 anos de contrato, o Voa São Paulo venha a investir aproximadamente R$ 93,6 milhões em melhorias nos cinco aeroportos concedidos, incluindo o de Bragança Paulista.

Além das atividades aeroportuárias, a concessionária pode explorar a capacidade imobiliária e de oferta de serviços dos aeroportos. Assim, o Voa São Paulo pode implantar centros de convenções, hotéis, café, restaurantes e lojas, por exemplo.