Moradores de rua no alvo das ações de controle

Pelo menos 90 moradores de rua já foram devolvidos para as cidades de origem, nos últimos dias. Agentes da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social (Semads) e da Guarda Civil Municipal (GCM) estão nas ruas num trabalho de triagem e encaminhamentos, tanto para o Centro Pop, Albergue Municipal e de volta pra casa.

Um censo feito pela Prefeitura em 2017 indicou que aproximadamente 150 pessoas vivem nas ruas de Bragança Paulista. Nas ações mais recentes, o alvo tem sido buscar e fazer abordagens na Praça da Bíblia, Lavapés; Concha Acústica, Matadouro e Lago do Taboão. Neste último a situação beira ao caos. Devido ao grande número de restaurantes e bares, o local é point de diversão e programas semanais para todas as idades e classes sociais. Assim, os moradores de rua montam acampamento e revezam mendicância. Muitas pessoas, se dizem afrontadas com a forma agressiva da abordagem e o cheiro de álcool misturado ao do cigarro exalado no rosto. Não há registros de agressões ou atos mais sérios. Em diferentes ocasiões a Polícia Militar, quando indagada sobre estas situações, respondeu que não poderia retirar os moradores de rua dos locais públicos porque seria uma ofensa à Constituição Federal que garante a liberdade de ir e vir. Por isso, as últimas abordagens estão sendo feitas na forma do convencimento.