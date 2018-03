Enquanto ninguém responde, obras em praças continuam paradas

Uma longa lista de itens do contrato de reforma das praças Raul Leme e José Bonifácio aguarda providências. O prazo do contrato acabou no dia 27 de fevereiro e, de acordo com o mesmo, a garantia da obra é de 60 meses. No caso de abandono, a empresa será multada em 20% do valor total da obra, que é de R$ 267.192, 47.

Segundo consta no contrato as praças deveriam passar por uma limpeza completa, remoção das as peças do passeio em Pedra (Mosaico Português) manualmente, para depois com o uso de soquete fazer o reassentamento das pedras com base de areia, rejuntadas com cimento comum. Os 16 postes metálicos existentes, indicados em projeto, seriam removidos, inclusive seus equipamentos, sem reaproveitamento, pois os mesmos encontram-se danificados.

Na mesma lista, registrada no contrato, a empreiteira deveria demolir os canteiros de paralelepípedos, remover 42 luminárias, 13 bancos de concreto com demolição das bases para construção de 15 bases em concreto para apoio de sete bancos novos e oito bancos recolocados, mais sete bancos de jardim do modelo Samambaia ou similar, por fim mais sete bases em concreto para apoio de mesas.

A obra foi interrompida, na primeira quinzena de fevereiro para o CarnaPraça. O dinheiro veio do Ministério do Turismo, referente ao ‘Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística’. O projeto de reformar as praças dura mais de cinco anos. Foram quatro licitações canceladas, por irregularidades, até a última que permitiu contratar a empresa Construtora Lettieri Ltda.