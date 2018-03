O afundamento do asfalto no cruzamento da Avenida Antônio Pires Pimentel e Travessa Itália, centro, é fato anunciado. Há anos se tem falado das infiltrações no pavimento e da má qualidade da rede de drenagem daquela região. Toda chuva forte proporciona um espetáculo de horror, a água empossa e ninguém atravessa até o escoamento. Muitos alertas foram emitidos por empresários estabelecidos nas imediações de que o asfalto não resistiria à ação das águas e poderia afundar. Pois foi o que ocorreu ontem no final da tarde. De repente, a camada de asfalto afundou e surgiu uma galeria de aproximadamente 5m². A Sabesp esteve no local e descartou vazamento, pois os canos estavam secos.