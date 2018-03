CEI da Saúde: Vereadora afirma que participará das investigações

A instalação da Comissão Especial de Investigação (CEI) das contas e contratos da Saúde, período 2013/2017 depende agora da Mesa Diretora da Câmara. A vereadora Rita Leme indicada pela bancada do Democratas acaba de confirmar participação. Ela fez contato com a GB, na manhã de hoje, para comunicar que não vai recuar da investigação, conforme havia apontado o líder da bancada vereador Gabriel Cintra, em matéria publicada na GB.

Com os cinco membros indicados, a CEI que vai investigar as contas da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária (ABBC), que consumiu R$ 126,7 milhões dos cofres públicos em quatro anos de atuação no Município, está praticamente instalada, dependendo apenas da publicação oficial nos Atos do Poder Legislativo.

Os vereadores que compõem a CEI da Saúde são: Claudio Moreno (DEM), Rita Leme (DEM), Antônio Nunes Mattos, Bugalu (PSD), Benedito Franco Bueno, Ditinho (PSC) e Sidney Guedes (PMN).

A partir da instalação, a comissão terá 90 dias para apresentar o relatório da apuração.