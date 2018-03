A interdição da obra do muro que está cercando áreas públicas na Cidade Planejada II foi desrespeitada e colocou a decisão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente em xeque. A medida que paralisaria a obra foi baixada na última sexta-feira, 2 de março, mas autor da façanha, Ulsseim Chaime, desdenha. Na tarde de ontem, várias denúncias levaram a reportagem de volta ao local onde pode-se constatar que o muro cresceu alguns metros e já dobrou a esquina. Sem alardes, um trabalhador labuta na obra de maneira discreta e continuamente. Não se viu outro movimento a não ser o da renitência que, se não for tomada como uma afronta ao poder de polícia da Prefeitura, será um precedente perigoso para a Prefeitura. O muro cerca parte do curso de um ribeirão cujas margens são áreas de preservação permanente (APP), uma viela e a faixa de terra reservada para abertura de da avenida marginal à Rodovia Capitão Bardoíno (SP-008), Bragança/Socorro.