Mato alto disfarça erosão gigante na populosa zona norte

Uma erosão com dimensões gigantescas está escondida sob uma densa vegetação, na Alameda Antônio Cursi, entre os conjuntos habitacionais Henedina Cortez e Bragança FI e II. O buraco tem aproximadamente 50 metros de extensão e mais de 10 metros de profundidade. A agressão ambiental é evidente e tem a conivência do moradores das imediações.

A erosão com estas proporções é um fenômeno conhecido na Geologia como voçoroca ou buracão, causado por enxurrada, veios d´água subterrâneos em áreas desmatadas, vazamento nas redes de drenagem de esgotos e intempéries onde a vegetação não protege mais o solo As primeiras denúncias da ocorrência, datam do início da década (2010/2011).

Na manhã da quinta-feira, 1º de março, seguindo indicações dos moradores do bairro apreensivos com a falta de providências e a possibilidade de um desmoronamento a qualquer hora, pode-se constatar que o buracão assim como os crimes ambientais estão escondidos sob o matagal. A quantidade de entulho e lixo depositados no buraco é incontável, mas conforme observação de uma vizinha que não se identificou, daria pra construir uma casa e mobiliá-la. Tem de tudo, cama, sofá, porta, vaso sanitário, tijolo azulejos etc.

A água que carreia o solo abrindo dia a dia o buracão, tem diferentes fontes, as enxurradas que descem livremente, uma tubulação de esgoto rompida de onde exala, além do efluente, um mau cheiro nauseante e um pequeno veio d´água.

As famílias vizinhas convivem com o iminente perigo de um deslizamento sem precedentes, cujos prejuízos estão além dos valores numéricos. Em 2012 o governo municipal planejava tapar a voçoroca com o sedimento que seria retirado no desassoreamento do Lago do Taboão, No ano de 2014 houve uma tentativa da Prefeitura de tapar a voçoroca com entulho da construção civil e galhos de árvores, provenientes de podas na região urbana e rochas implodidas nas obras de alargamento da Avenida Atílio Menin e com solo argiloso proveniente de cortes de talude executados pela Secretaria Municipal de Serviços nos projetos de ampliação da Estrada Municipal Antônio Moreno, no Jardim São Miguel; Estrada Municipal Aurélio Frias Fernandes; e da Avenida Atílio Menin. Todas sem efeito, diante do que se pode observar na manhã da última quinta-feira.