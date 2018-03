Secretário de Meio Ambiente expõe metas e desafios

A Comissão de Assuntos Socioeconômicos esteve reunida na tarde de quarta-feira, 28, com o secretário municipal de Meio Ambiente, Alexandro de Souza Morais. Recém empossado no cargo, esta foi a primeira visita do secretário às comissões. Na ocasião os vereadores se inteiraram sobre a situação da pasta e apresentaram algumas dúvidas.

O secretário fez breve análise sobre o desafio com a secretaria. “Realmente temos muita demanda para atender, em três anos. Temos seis grandes linhas de atuações e dentro delas diversos programas para desenvolver na área ambiental. A Secretaria de Meio Ambiente precisa passar por reestruturação, estamos bem defasados no quesito recursos humanos. Para atender bem precisa melhorar a equipe. Já estamos lutando por isso”, comentou.

Segundo o secretário, atualmente quatro divisões compõem a secretaria: Bem estar Animal, Desenvolvimento Ambiental, Desenvolvimento Urbano e Fiscalização Ambiental. Toda essa demanda é atendida por apenas 13 funcionários. “Para poder alavancar de vez precisamos melhorar um pouco, encontrar profissionais para ocupar alguns cargos”, analisou.

A respeito do trabalho a ser realizado, ele esclareceu “o objetivo é criar uma política pública ambiental que tenha continuidade, independente de quem esteja a frente da secretaria. Queremos que a secretaria desenvolva programas, para criar uma política pública ambiental concreta”, resumiu.