Moradores denunciam avarias em unidade de saúde do Toró

A Gazeta Bragantina recebeu nesta semana denúncia de moradores sobre a situação precária da Unidade de Saúde Dr. Natal Bonucci, situado na av. Recanto Maranata, bairro do Toró. A unidade também atende moradores do Jardim Paturi e Penha.

No local a reportagem da GB se deparou com teto embolorado, telhado mal feito, piso solto e demais avarias. O prédio passou por obras em 2016, gestão do ex-prefeito Fernão Dias (PT), mas só causou transtornos segundo relatam os próprios funcionários.

A obra tinha como objetivo aumentar o prédio e fazer uma sala para recepção. Porém, agora descobriram que na época a Prefeitura colocou uma caixa de esgoto embaixo no piso da recepção, que está causando problemas na estrutura do prédio.

A pedido dos moradores, o local já foi visitado por alguns vereadores, mas nenhuma providência foi tomada até o momento.