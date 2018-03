Sindicância apura omissão de informação à imprensa

Conforme publicação da Portaria SCHG nº 80, na Imprensa Oficial, a Prefeitura abriu sindicância administrativa com objetivo de apurar os atrasos de prestação de informações requeridas pela imprensa.

A Divisão de Imprensa da Prefeitura é chefiada por Natália Pelliciaro, subordinada à Secretaria Municipal de Governo, comandada por Marcos Tasca. A imprensa tem tido dificuldades para obter diversos dados do Executivo, dos mais variados temas e pastas, devido a omissão por parte do secretariado, que se esquiva das ligações e questionamentos dos jornalistas. A ordem é que as informações repassadas se concentrem na Divisão de Imprensa, porém a demanda parada nas mãos dos secretários é grande.

Além da omissão, deve-se considerar a questão de privilégio de informações que são vazadas diretamente pelo gabinete e que favorecem apenas parte da imprensa.

A comissão para analisar a sindicância é composta pelos servidores Guilherme Garcia de Oliveira, Luciane Correa Lopes, Bruno Poleti Berretini, Giuliana Cassiano Bim e Mariana da Rocha Lima.