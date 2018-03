Rafael Silva deixa o Braga

O atacante Rafael Silva, 27, deixou o Bragantino após aceitar proposta de clube chinês Dalian Transcedence, da segunda divisão.

Ele teve passagens pela base do Portuguesa, Ituano, Vasco, Cruzeiro, Figueirense, Hatta Club (Dubai) e Guarani.

O atleta chegou ao Bragantino logo no início do Campeonato Paulista, atuou em quatro jogos pelo Massa Bruta, contra Palmeiras, RB Brasil, São Paulo e Mirassol e não marcou nenhum gol.

Mesmo com contrato firmado até o final do Paulistão, a diretoria do Bragantino liberou o atleta, e não terá ninguém para substituí-lo, uma vez que o prazo para inscrição de jogadores já excedeu.