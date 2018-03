Braga e Ponte Preta se enfrentam em jogo decisivo

Em mais um clássico regional, o Clube Atlético Bragantino enfrentará a Ponte Preta nesta segunda-feira, às 20h, em partida válida pela 10ª rodada do Paulistão, no estádio Moisés Lucarelli. O Bragantino, com 12 pontos, está na terceira posição da chave e buscará a vice-liderança do Grupo A. A Ponte Preta, com 10 pontos, também objetiva abrir vantagem sobre o São Caetano, também com 10 pontos, mas com a vantagem de uma vitória.

Durante a coletiva de imprensa realizada no estádio Nabi Abi Chedid, o técnico Marcelo Veiga disse que espera conseguir três pontos para retomar a segunda colocação da chave, atrás do Corinthians, além de manter 90% do elenco a disposição. “A gente sabe da responsabilidade que vai ter lá, esperamos contar com todo mundo e manter o grupo bem descansado e ir para esta decisão. Nós precisamos de três pontos, eles estão em uma situação complicada também, então vamos tentar atrapalhar a Ponte lá e fazer um grande jogo para que a gente possa se manter entre os dois primeiros colocados dentro da classificação do nosso grupo e manter isso até o final. Esse é o objetivo”, afirmou.

Na sexta-feira o elenco se apresentou ao técnico Marcelo Veiga para os últimos acertos neste final de semana. Amanhã a equipe estará concentrada, treinará na parte da tarde e depois pegará a estrada para Campinas.

O técnico adiantou que Juliano substituirá Lázaro, que levou um cartão vermelho na partida contra o Novorizontino. Outros jogadores que ainda são dúvida por conta de desgaste físico são Léo Jaime, Diego Macedo e Vitinho.

A provável escalação do elenco deve ser: Alex Alves, Ewerton, Juliano, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Willian Schuster e Vitinho (Danilo Bueno), Léo Jaime (Anderson Ligeiro), Matheus Peixoto e Gerley.

As duas equipes juntas acumulam um histórico de 28 jogos, com 09 vitórias do Massa Bruta, 12 vitórias da Macaca e 07 empates.