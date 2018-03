Saúde presta contas de R$123 milhões do orçamento de 2017

A Comissão de Saúde da Câmara Municipal recebeu nesta semana a secretária de Saúde, Marina de Fátima de Oliveira, e assessores da pasta para a prestação de contas dos valores investidos e atendimentos realizados pela rede municipal em 2017. A audiência pública também foi acompanhada pelo vice-prefeito de Bragança, Amauri Sodré.

De acordo com as informações prestadas, a arrecadação do município em 2017 foi de R$ 473.349.948,82. Na Saúde, a administração investiu R$ 123.108.929,42, sendo o Orçamento composto por 87% de repasses do Governo Federal, 9% do Tesouro Municipal, 2% de repasses do Governo do Estado de São Paulo e 2% de aplicações financeiras.

Na apresentação, a secretária demonstrou gastos com pessoal, insumos, assistência farmacêutica, atenção básica, alta e média complexidade e vigilância em saúde.

O balanço apresentado revelou o gasto de 60% dos recursos em alta e média complexidade, 30% em atenção básica, 5% para vigilância em saúde, 1% para investimentos, 2% assistência farmacêutica e 2% em aplicações financeiras. “Estamos finalizando um novo pacto com a Santa Casa de Misericórdia para aumentar a cota de atendimento do Sistema Único de Saúde-SUS de média complexidade, mas a ideia é que esse número venha a diminuir, tornando possível um investimento maior em atenção básica, que é a atuação preventiva para agravos de hipertensão arterial, diabetes e outras patologias crônicas”, argumentou a secretária.

A respeito da prevenção contra crimes de violência sexual, a secretária informou que a pasta está em fase de formulação de propostas de trabalho com adolescentes.

O último assunto abordado na Audiência Pública foi o atendimento para pacientes de saúde mental. “Os pacientes não podem mais ser hospitalizados e o estado não provém leitos para internação. A implantação de um CAPS 24 horas (Centro de Atenção Psicossocial) é uma necessidade urgente da cidade”, disse.