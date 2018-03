Cidade tem cerca de 400 mototaxistas clandestinos

Segundo o presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos de Bragança, Anderson Luiz dos Santos Munoz, Bragança tem cerca de 100 mototaxistas e moto-frete regularizados (placa vermelha) e cerca de 400 clandestinos.

Isso ocorre, de acordo com o presidente, devido a falta de fiscalização do Executivo durante os últimos anos. Ao longo do governo passado, devido a essa falta de fiscalização, o número de clandestinos aumentou significativamente e hoje há mototaxistas em qualquer bolsão de motos pela cidade. O alerta é para que a população fique atenta com esses profissionais, que trabalham sem licença e não pagam os impostos.

Anderson informou ainda que está trabalhando para que a lei seja mais rígida em Bragança, para evitar a clandestinidade.