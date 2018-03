Meio Ambiente flagra e interdita obra em área pública invadida

Uma tentativa de apropriação indevida de áreas públicas em estágio avançado foi impedida na tarde de ontem, na Cidade Planejada II. O autor da façanha, Ulssein Chaime (vulgo Passarinho), adquiriu uma faixa de lotes, no primeiro quarteirão do conjunto habitacional e, no momento de construir o muro, ele aproveitou o embalo e cercou toda a região livre e pública à frente.

Vizinhos disseram não acreditar na ousadia do dono do muro. No lado de dentro ele entrou com um trator e iniciou a remoção de terra de um lado para o outro sem as devidas precauções, pois há ali o curso de um ribeirão cujas margens são áreas de preservação permanente (APP) e outras que pertencem ao patrimônio público municipal.

Não fosse a ação rápida dos fiscais do Meio Ambiente, a obra do muro estaria pronta neste fim de semana.