Sabesp abre concurso para 661 vagas

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) abriu concurso público para a contratação de 661 funcionários, que atuarão na capital, litoral, interior e Grande São Paulo. As vagas estão distribuídas por 16 cargos diferentes, que exigem o ensino fundamental, médio, técnico ou universitário. Não é necessário ter experiência anterior na função.

O edital com o período de inscrições, valores das taxas e regras está disponível no site da Fundação Carlos Chagas, instituição responsável pelo concurso público (www.concursosfcc.com.br). As inscrições dos candidatos já estão abertas, e devem ser feitas exclusivamente pela internet.

Os salários iniciais vão de R$ 1.854,54 até R$ 7.964,50. Os aprovados serão contratados em regime de CLT e, além dos benefícios previstos na legislação, receberão também: participação nos lucros, plano de saúde (estendido aos dependentes sem acréscimo), cesta básica, vale-refeição, previdência suplementar e gratificação de férias.

As vagas estão espalhadas por diferentes unidades da Sabesp no Estado, dentro de suas respectivas áreas ou municípios de abrangência. Por exemplo, a Unidade de Negócio Norte cobre a zona norte da capital paulista e mais 13 cidades, entre elas Bragança Paulista, Caieiras, Cajamar, Piracaia e Socorro.

