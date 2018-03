Troca de tiros com o BAEP: PM prende um dos ladrões foragidos

Mais um dos marginais que trocou tiros com a polícia foi identificado e preso, na manhã desta quinta-feira, 1. Segundo informações, ele foi identificado como de Alessandro Bernardo, 34 anos, que tem passagem por receptação. Ele estava com alvejado na perna e na mão direita r foi encontrado escondido em um matagal de uma estrada rural.

Conforme apurado, Policiais Militares do 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior, receberam denúncia anônima de que um homem ferido estava solicitando ajuda pela estrada municipal Isabel Fregoso Ferrão, na cidade de Campinas. Suspeitando que seria um dos dois fugitivos da quadrilha que trocou tiros com o BAEP na noite de terça-feira, 28 , os policiais se deslocaram para o local. Foi realizada uma busca minuciosa em um matagal que existe no local onde foi encontrado um colete balístico e Alessandro. Diante dos fatos ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao hospital para posterior ser conduzido ao Distrito Policial que cuida do caso.