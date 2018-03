Bandidos mortos que agiriam na região são identificados

Conforme a Gazeta Bragantina divulgou em primeira mão nesta madrugada, na página do Facebook, policiais militares do Batalhão de Ações Especiais detiveram uma quadrilha que estaria vindo realizar roubos em agências bancárias da Região Bragantina. A Polícia teria recebido denúncia anônima de que o grupo estaria à caminho de Joanópolis, onde agiria na noite de quarta-feira, 28. Um cerco foi montado no local indicado, tendo o grupo desobedecido a ordem de parada dos policiais, o que deu início à troca de tiros. A ação também contou com participação de policiais civis, corregedoria, peritos e equipe antibomba do Gate.

Na ação, sete suspeitos de integrar a quadrilha de explosão a caixas eletrônicos foram mortos.

O grupo foi surpreendido e trocou tiros com policiais em uma estrada rural no Distrito de Joaquim Egídio, próximo a Campinas e às margens da Rodovia Dom Pedro I.

Nos dois carros usados pela quadrilha foram localizadas 11 armas, entre elas metralhadoras e fuzil, além de explosivos, que estão apreendidas no 4º Distrito Policial, no bairro Taquaral, em Campinas. Dois bandidos teriam fugido, mas provavelmente se feriram, pois foram encontradas marcas de sangue pela estrada de terra onde ocorreu a troca de tiros.

SUSPEITOS- Cinco dos suspeitos estão identificados até o momento. São eles: Bruno Alves de Souza, que tem passagem de ameaça de morte em 2007; Marcos Paulo Correia de Melo, com registro de tráfico de drogas; Davirlan Tenório dos Santos, suspeito de ameaça; Ronaldo Antunes, que já tinha passagem por porte de armas e outros crimes e Itamar Gomes de Lima, investigado em tentativa de homicídio.