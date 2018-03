Torneio dos Trabalhadores define grupos de Futsal

No início da semana uma reunião realizada na sede da Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), definiu os grupos e o modo como acontecerão as disputas da modalidade futsal, do 34º Torneio dos Trabalhadores “Arnaldo Mairiporã”.

São 12 equipes inscritas divididas em 3 grupos de quatro. Após sorteio, ficaram definidos da seguinte maneira: Grupo A: Santher, Santa Casa, Clube de Campo e Imbramil; Grupo B: OSG, Maxgear, Passarelli e Wiltec; Grupo C: Uniweld, Lucone, Renegados e Centro de alimentos.

As equipes se enfrentarão dentro dos grupos definidos, as duas que somarem mais pontos, em cada grupo, se classificam para a segunda fase. As outras duas equipes serão definidas pelos pontos ganhos, a terceira colocada de cada grupo, somando 8 equipes classificadas.

Na segunda fase, as equipes serão divididas em dois grupos com quatro equipes cada, classificando as duas melhores de cada grupo para a semifinal. Posteriormente, os vencedores se encontram na final e os perdedores no confronto de 3º e 4º colocados, Serão 34 jogos, com duas partidas por noite.

A expectativa é que o campeonato comece na primeira quinzena de março. Serão utilizados os Ginásios Municipais de Esportes para a realização das partidas.A expectativa é que o campeonato comece na primeira quinzena de março. Serão utilizados os Ginásios Municipais de Esportes para a realização das partidas.