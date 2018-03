Projeto Janeth Arcain de basquete ainda tem vagas disponíveis no polo Bragança

O projeto de basquete do Instituto Janeth Arcain retornou às atividades no Ginásio de Esportes Agostinho Ercoline, na Vila Bianchi. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 14h às 18h.

O primeiro dia de aula foi marcado por treinamento de interação com atividades diversificadas.

Logo na primeira semana de aulas, pais e responsáveis compareceram para efetuar o cadastro de novos participantes. Ainda há vagas para crianças de 7 a 9 anos, de ambos os sexos, para categoria Basquete Kids. Interessados devem comparecer ao Ginásio de Esportes Agostinho Ercoline, levando uma foto 3X4 recente, cópia do RG ou Certidão de Nascimento e atestado médico da criança.

Com o sucesso do projeto, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL), solicitou ao coordenador do polo de Bragança, professor Jesse Medeiros, para viabilizar a abertura de mais uma turma, sendo essa no Ginásio Rubens Battazza.

Janeth Arcain vem a Bragança no mês de março para entrega dos materiais esportivos aos alunos inscritos no programa. Ela foi a primeira jogadora brasileira de basquetebol a atuar em solo americano, é colecionadora de títulos, medalhista olímpica, maior pontuadora da história dos Jogos Olímpicos e integrante do hall da fama do basquete.