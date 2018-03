Jardim Águas Claras: População manifesta contra mudanças de funcionários e nos exames

O calor de 29 graus de ontem não tirou o fôlego dos moradores do Jardim Águas Claras e adjacências que protestaram e colheram assinaturas contra as mudanças em andamento no Posto de Saúde do local. A porta-voz do movimento Cristiane Oliveira Cabral, adiantou que o documento será levado por um grupo, em audiência, com o prefeito Jesus Chedid.

“Esta região é populosa. Nós já somos deixados de lado em inúmeras questões às quais temos tanto direito como os moradores de outras regiões de Bragança Paulista. Aqui no Posto de Saúde, a prefeitura está mudando tudo e nos obrigando a sair para outras regiões em busca de tratamento. Já tiraram nossos exames e agora querem mudar as enfermeiras e demais funcionárias para outras unidades. O que fica aqui é só a farmácia. Como é que nossos idosos e os mais pobres vão se resolver”, perguntou Cristiane.

O grupo de moradores que durante a tarde ficou acampado na porta do Posto de Saúde, tanto abordou a todos que passavam por perto quanto atraiu a atenção e outros buscavam saber a razão do aglomerado e se prontificavam a assinar o documento.

“Eu por exemplo, moro nesta região há 30 anos e alguns dos funcionários que serão transferidos sem qualquer justificativa digna, conhecem minha saúde e a de muitos aqui. Enquanto nos discursos, os políticos dizem que o bom relacionamento entre os atendentes e os cidadãos favorece a saúde pública, aqui fazem o contrário, quem nos conhece e quase pertence à família vai em bora sem mais nem menos”, reclamou.

Segundo o movimento, no Posto de Saúde do Jardim Águas Claras, além das coletas para exames que acabaram, a Prefeitura vai retirar de lá, as recepcionistas, auxiliares de dentista e as auxiliares de enfermagem. “São os nossos impostos que pagam o pessoal, no mínimo, os chefes deveriam nos comunicar das mudanças e nos perguntar se somos de acordo. Nosso abaixo assinado vai buscar exatamente este direito, o de não concordar com a forma como nossos impostos estão sendo usados, ou seja, contra nós”, concluiu.