CEI da Saúde: Líderes das 10 bancadas têm até amanhã para indicarem integrantes

Um alerta às bancadas para indicarem os vereadores que irão compor a Comissão Especial de Investigação (CEI) das contas e contratos da Saúde, período 2013/2017, foi lançado pela Mesa Diretora da Câmara, na tarde da última terça-feira, 28. A demora em iniciar as investigações foi manchete da GB que circulou no mesmo dia da sessão ordinária do Poder Legislativo, onde ocorreu o alerta.

A sessão, 4ª do Ano Legislativo/2018, transcorreu nos mesmos moldes das demais. Os vereadores sempre preocupados com suas performances diante das câmeras que transmitem, ao vivo, através da TV Assembleia, fizeram barulho em torno de debates que terminaram insípidos, lançaram alertas, externaram preocupações e votaram duas propostas.

A Mesa Diretora estabeleceu como prazo o dia de amanhã, sexta-feira, 2 de março, para que os líderes das 10 bancadas que compõem a atual legislatura, na Câmara, indiquem os nomes dos integrantes da CEI da Saúde. A Comissão vai investigar os contratos da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária (ABBC), administração Fernão Dias (2013/2016), quando consumiu R$ 126,7 milhões dos cofres públicos e não conseguiu cumprir o objetivo, sanear os problemas da Saúde Pública de Bragança Paulista.

Entre os poucos debates veio à tona um questionamento da oposição ao prefeito Jesus Chedid, bancada do Partido Verde (PV), sobre a validade da licença para o desassoreamento do Lago do Taboão pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Segundo a bancada oposicionista a licença estaria vencida desde o ano passado. Em alguns momentos do discurso do PV pode-se observar que a empreitada seria interrompida. Em minutos o Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, enviou cópia da autorização válida, todavia, emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Que na fala da Liderança do prefeito é o órgão a quem compete o poder de legislar sobre o tema.

Os alertas variaram, na maioria sobre buracos nas vias públicas, contrato com a SABESP a ser renovado ou não, destelhamento de escolas e outros prédios públicos face às tempestades de verão, a criação de um programa de habitação popular com a nomeação do secretário municipal de Habitação, hoje gerida na Secretaria Municipal de Obras, moradores de rua e favelização.

Este último tema, a favelização de parques públicos, ganhou a anuência de todos os vereadores. A maioria se manifestou em solidariedade de uma ação que impeça o desenvolvimento deste fenômeno que se consolidado, se tornará um problema social de difícil solução.

De acordo com a bancada do PV, que trouxe o alerta, o Parque Municipal do Caetê ás Margens da Rodovia Fernão Dias. O perigo é, segundo o autor do alerta, a região sofrer impactos ambientais nos moldes do que ocorreu em Mairiporã, onde a Serra da Canteira foi invadia e hoje não há como remover as famílias, restando apenas administrar os impactos e minimizar os desastres.

As duas propostas de leis aprovadas foram: a criação da Política Municipal de Incentivo e Desenvolvimento da Arte Urbana em Bragança Paulista e uma Moção que pede ao prefeito Jesus Chedid estudos para instituir o fator de obsolescência, desvalorização de imóveis antigos e/ou tombados, na base de cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).