Prazo vence e praças centrais estão sem a reforma contratada

Os 120 dias de prazo do contrato para reforma das praças Raul Leme e José Bonifácio acabou no último dia 27 de fevereiro e, pelo que se constata e a população observa, o projeto não foi cumprido. A ‘novela’ desta reforma dura mais de cinco anos, foram quatro licitações canceladas, por irregularidades, até a última que permitiu contratar a empresa Construtora Lettieri Ltda.

A obra foi interrompida, na primeira quinzena de fevereiro para o CarnaPraça, depois disso não se viu os trabalhadores com suas ferramentas trabalhando naquela região. A solenidade de assinatura da ordem de serviços foi realizada na cripta da Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Naquele dia representantes da empresa contratada, foram alertados em vários momentos pelas autoridades presentes, que a obra seria fiscalizada rotineiramente para que não ocorressem atrasos.

No total serão investidos R$ 267.192, 47. O dinheiro veio do Ministério do Turismo, referente ao ‘Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística’. O projeto contempla a instalação de novos bancos (tipo samambaia), a reforma do pergolado, com rampas de acessibilidade, impermeabilização da cobertura, pintura geral e revestimentos, além da limpeza geral, colocação de grama e arbustos dentro de projeto paisagístico, troca dos postes de iluminação, revitalização dos canteiros e conserto do piso mosaico danificado. O adicional ficou para a reativação de uma fonte que existia há muitos anos num dos canteiros da Praça Raul Leme. Esta é a parte do projeto que parece ter sido concluída.

As praças são marcos históricos na cidade. O processo licitatório que culminou com a assinatura da ordem de serviço foi concluído em junho de 2017 depois de outras quatro tentativas, todas interrompidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) após representações públicas com denúncias de irregularidades.

A Assessoria de Imprensa do Palácio Santo Agostinho foi contatada, mas não retornou.