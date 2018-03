Copa do Brasil: Com atuação de ouro, Braga vence por 1×0

Com casa cheia, o Bragantino fez bonito e largou à frente na 3ª fase da Copa do Brasil, ao vencer o Vitória pelo placar de 1×0. Em sua melhor apresentação do ano, o Massa Bruta marcou com Matheus Peixoto, de cabeça, ainda na primeira etapa. Um jogo intenso, com três expulsões na segunda etapa. Ítalo fez sua estreia, mas foi expulso e ficou menos de cinco minutos em campo. Do lado do Vitória, Uillian Correia e Yago levaram o segundo amarelo e acabaram expulsos de campo.

Com o resultado, o Bragantino vai na vantagem do empate para o jogo de volta, no dia 15 de março, às 19h15, no estádio do Barradão, em Salvador na Bahia. Uma derrota por 1×0 leva a decisão para as penalidades máximas.

Jogando em casa diante mais de 4.091 mil torcedores o Bragantino iniciou a partida pressionando e impondo seu ritmo. O Vitória por sua vez veio com a intenção de matar a partida, mas foi envolvido pelo “arroz com feijão” do Bragantino e penou diante do Massa Bruta. A boa atuação de toda a equipe bloqueou o ataque do rubro-negro baiano que pouco perigo levou ao gol de Alex Alves.

Mais agressivo, o Braga abusava das jogadas pelas pontas e explorava a velocidade do pequenino Anderson Ligeiro, que acabou virando um gigante pela ponta direita “deitando e rolando” em cima do lateral baiano Pedro Botelho.

Em uma dessas descidas, aos 37 minutos, falta para o Bragantino. Danilo Bueno cobrou e Matheus Peixoto, antecipou à zaga e marcou de cabeça. “Em um jogo desse temos que jogar com determinação e garra. Se desligar o time deles cresce é um time grande. Saímos com um resultado positivo. Se fizemos esse ‘arrozinho com feijão’ vamos sair feliz de lá com a classificação” disse o centroavante.

Na segunda etapa, o jogo se tornou um toma lá dá cá, com ambas as equipes chegando com perigo. O Bragantino chegava com perigo em jogadas de Anderson Ligeiro pela direita e Gerley pela esquerda e com as cobranças de falta de Danilo Bueno. Já o Vitória quando conseguia furar a forte marcação de Guilherme Mattis e Lázaro parava nas boas defesas do goleirão Alex Alves.

Melhor para o Bragantino que soube administrar o resultado conquistado na primeira etapa levando a vantagem para Salvador.

“Tivemos uma consistência, respeitamos o adversário e conseguimos um bom resultado. Jogamos para a partida de volta a responsabilidade para eles. Que sejamos inteligentes e e possa sair de lá classificado”, disse Macelo Veiga.

O Braga entrou em campo com Alex Alves, Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Willian Schuster e Danilo Bueno, Anderson Ligeiro (Itálo), Matheus Peixoto (Miguel) e Gerley (Bruno Sávio).