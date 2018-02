Em dois minutos, Bragantino vira e vence o Novorizontino

Depois de encerrar o jejum de seis jogos sem vitória pelo Campeonato Paulista, o Bragantino derrotou de virada o Novorizontino por 2×1, na manhã do último domingo, 25, pela 9ª rodada do Paulistão. Os gols são de autoria de Lázaro e Matheus Peixoto. Juninho marcou pelo adversário.

No primeiro tempo, o Bragantino pressionou o time adversário, mas pecando nas finalizações. Com isso o time o Novorizontino foi chegando aos poucos até o meia Juninho abrir o placar aos 17 minutos, com um belo chute no canto esquerdo de Alex Alves.

Com o gol o Bragantino não se abateu e continuou pressionando o adversário. De tanta pressão, o empate e a virada aconteceram em apenas dois minutos. Aos 42 após cobrança de falta, o zagueiro Lázaro subiu e cabeceou para o fundo das redes. A virada veio no minuto seguinte após Léo Jaime acertar um belo chute no travessão. A bola chegou a pingar dentro do gol, mas a arbitragem não assinalou o gol, na sequência o centroavante Matheus Peixoto, bem postado na área, insistiu e cabeceou mandando a bola para as redes.

No segundo tempo o fervor já não era o mesmo, o Braga manteve o jogo para garantir o placar como estava e o Novorizontino ameaçou somente aos 34 minutos, quando Francis bateu a bola no travessão.

O técnico Marcelo Veiga avaliou o desempenho do Massa Bruta. “Foi um jogo bem brigado, a expectativa era de que a gente fizesse um bom resultado, sabíamos da dificuldade. O Novorizontino é muito bem montado, tanto é que criaram dificuldades. Aproveitaram um erro nosso de saída de bola e acabaram fazendo um gol. Tentaram conter o jogo como a gente já havia falado, e na hora do intervalo técnico ajustamos a equipe para que jogasse em cima do setor do Léo Jaime, e ai a gente conseguiu a virada. Foi muito bem”.

Veiga elogiou os preparadores físicos do Bragantino pelo trabalho feito com o elenco para a partida que aconteceu em um horário difícil. “Quem tinha qualquer tipo de dúvida hoje viu que o time suportou muito bem este calor. O time jogou demais, correu demais e marcou muito”.

Com o resultado, o Bragantino somou 12 pontos no grupo A e segue em terceiro lugar. Na noite de ontem o Ituano venceu o RB Brasil pelo placar de 1×0 em Itu e foi 14 pontos, na segunda colocação do grupo. A próxima partida do Massa Bruta pelo Campeonato Paulista será contra a Ponte Preta, em 5 de março, segunda-feira, às 20h, no estádio Moisés Lucarelli.