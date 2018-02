Braga encara o Vitória amanhã com ingresso a partir de R$10

O Bragantino enfrentará o Vitória, amanhã, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. A diretoria do Bragantino, através do Vice-presidente Luiz Arthur Chedid e do presidente Marco Chedid, conseguiu junto à CBF, outra promoção de ingresso a partir de R$5,00 (meia entrada) para a arquibancada. Embalado por duas vitórias e com valor mínimo, diretoria, jogadores e o técnico Marcelo Veiga convocam a população de Bragança para apoiar o Massa Bruta.

O elenco vem motivado pelas duas vitórias consecutivas sobre o Altos-PI, pela Copa Brasil e sobre o Grêmio Novorizontino, pelo Paulistão. O técnico disse à GB que o duelo contra o Vitória é mais um jogo de decisão e que com o apoio e incentivo de um grande número de torcedores, a equipe entrara com o “12º homem” em campo. Veiga também destacou que sua equipe tem total condições de jogar de igual com a equipe baiana. “Estamos entre os 20 melhores classificados pela Copa do Brasil, eu respeito a equipe do Vitória, sabemos da responsabilidade, mas não perdemos nada para a equipe do Vitória, se a gente conseguir um bom resultado aqui a gente leva um grande peso para eles”.

O técnico também elogiou sua comissão técnica e ressaltou que os resultados e boas apresentações são fruto de um intenso trabalho em equipe. “A evolução da equipe vem do trabalho de todos e a recompensa está acontecendo, a cada jogo tem uma evolução, corrigindo erros. O pouco tempo de trabalho tem sido primordial, então todo trabalho da comissão técnica é muito importante”.

Durante a coletiva após o jogo contra o Novorizontino, Veiga disse que não mudará os titulares para a partida de quarta-feira. “Será a mesma coisa, a gente não pode mudar não, estamos no caminho certo, todos estão buscando espaço para poder jogar, isso aconteceu com o Schuster, com o Léo Jaime e o próprio Gerley, a busca da melhora faz com que a gente consiga grandes jogos. Todos os jogos para nós são decisivos, a gente não pode ficar pensando em querer mudar”.

O lateral Diego Macedo é dúvida para esta partida e sem poder contar com os contundidos Evandro e Hélton Luiz, a provável equipe é: Alex Alves, Ewerton, Lázaro, Guilherme e Fabiano; Adenilson, Willian Schuster e Vitinho (Danilo), Léo Jaime, Matheus Peixoto e Gerley (Anderson Ligeiro).

Promoção de Ingressos – A Diretoria mais uma vez foi até a CBF e conseguiu viabilizar outra promoção de ingressos, com o valor de R$5,00 (meia entrada). Na última partida pela Copa do Brasil, contra o Altos-PI, a diretoria promoveu a mesma promoção e o Nabizão recebeu 2.798 pagantes. O vice-presidente Luiz Arthur Chedid, juntamente com o presidente Marco Antônio Chedid falaram com a GB no domingo e ressaltaram sobre o resgate de torcedores que a diretoria vem buscando ao longo dos anos, com promoções e pacotes.

Em outros setores do gramado os preços variam entre R$30 e R$80. Para arquibancada coberta o valor está R$ 60,00 (R$ 30,00 meia-entrada) e a cadeira cativa sai por R$ 80,00 (R$ 40,00 meia-entrada). Os ingressos podem ser adquiridos na secretária do clube.