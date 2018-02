Providência a caminho

As providências para minimizar as enchentes na Rua Francisco Luigi Picarelli, zona sul, estão chegando. Na manhã de ontem 18 tubos de concreto foram despejados e alinhados em frente ao ponto mais crítico para enchente da via em questão. Junto com o material observou-se que uma máquina retroescavadeira também foi posicionada ao lado do canal do ribeirão que passa sobre a rua, é onde a água em grande volume é impedida de escoar e provoca prejuízos.

A Secretaria Municipal de Serviços anunciou esta providência há algumas semanas e enfim chegou.